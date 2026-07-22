Junín: damnificados por sismo superan las 2 mil personas

El director ejecutivo del Indeci en Junín informó que la cifra continúa en aumento mientras las municipalidades validan los reportes en el SINPAD.

El número de damnificados por el sismo de magnitud 5.1 que sacudió la provincia de Chupaca, en la región Junín, ya supera las 2 mil personas, informó este miércoles el director ejecutivo del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en Junín, general Julio César Gálvez. La autoridad precisó que el incremento responde al avance en el registro de afectados realizado por los equipos desplegados en la zona.

Gálvez explicó que, aunque la cifra ya supera los 2 mil damnificados, esta aún no aparece reflejada en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD), debido a que las municipalidades deben validar y firmar los reportes antes de que la información sea incorporada oficialmente a la plataforma del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

El funcionario destacó el apoyo de ingenieros voluntarios y de diversas municipalidades, entre ellas la de Huancayo, cuyos profesionales participan en las inspecciones y el levantamiento de información para identificar a las familias afectadas y agilizar la entrega de ayuda humanitaria. Señaló que el trabajo de campo continúa en las zonas más impactadas por el movimiento telúrico.

OTROS SISMO ESTE MIÉRCOLES

Respecto al nuevo sismo registrado la tarde de este miércoles en la misma zona, Gálvez indicó que no se reportaron daños materiales ni personales adicionales. Asimismo, anunció que se viene coordinando la instalación de un sismógrafo en el área afectada con el objetivo de monitorear la actividad sísmica y mantener una vigilancia permanente ante posibles réplicas.