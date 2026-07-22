Fenómeno El Niño: Cenepred advierte que cerca de ocho millones de personas están expuestas a inundaciones

La entidad alertó que Lima y cinco regiones concentran la mayor población expuesta a inundaciones, mientras que las lluvias podrían intensificarse desde noviembre.

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió que cerca de ocho millones de personas en el país se encuentran expuestas a un riesgo muy alto de inundaciones y otros peligros asociados ante la posible ocurrencia de un Fenómeno El Niño extraordinario hacia finales de 2026 y el verano de 2027.

La vocera de la institución, Ana María Jaimes, señaló que el escenario elaborado por el organismo identifica a Lima, Piura, La Libertad, Lambayeque, Ica y Arequipa como los departamentos con la mayor cantidad de habitantes vulnerables frente a este evento climático.

CIFRAS

Según el análisis, Lima concentra la mayor población en riesgo, con 2 millones 278 267 personas, seguida por Piura con 1 millón 357 582; La Libertad con 866 273; Lambayeque con 550 151; Ica con 491 647; y Arequipa con 435 778 habitantes.

La especialista explicó que las lluvias comenzarían a incrementarse desde noviembre y que marzo y abril serían los meses de mayor preocupación, debido a que en ese periodo las precipitaciones normalmente disminuyen, pero con la presencia del Fenómeno El Niño podrían intensificarse considerablemente.

Jaimes advirtió que el aumento de las lluvias no solo elevaría el riesgo de inundaciones, sino también de huaicos, deslizamientos y caída de rocas, especialmente en zonas de ladera.

Respecto a los huaicos, indicó que Cajamarca, Áncash, Huánuco, Ayacucho y San Martín figuran entre las regiones con mayor susceptibilidad, además de algunos sectores ubicados entre Cajamarca y Lambayeque, donde las precipitaciones intensas podrían generar movimientos de masa.

El Cenepred precisó que este escenario de riesgo se elaboró tomando como referencia los impactos registrados durante los eventos extraordinarios del Fenómeno El Niño de 1983, 1998, 2017 y 2023, con el objetivo de identificar las zonas más vulnerables y orientar las acciones de prevención.

Ante este panorama, la entidad exhortó a los gobiernos regionales y locales a ejecutar labores de limpieza y mantenimiento de los sistemas de drenaje, así como actualizar los planes de evacuación, identificar rutas seguras y fortalecer la preparación de la población para reducir el impacto de posibles emergencias durante la próxima temporada de lluvias.

(Con información de Agencia Andina)