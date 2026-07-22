ONP crea el primer Curso de Extensión Universitaria Previsional para jóvenes egresados

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), anunció la primera edición del Curso de Extensión Universitaria Previsional (CEUP), una iniciativa gratuita dirigida a jóvenes egresados universitarios. De esta manera, la entidad busca formar especialistas en materia previsional y acercarlos al servicio público. Los participantes con mejor rendimiento podrán acceder posteriormente al Programa de Fortalecimiento de Prácticas (PFP), que incluye prácticas profesionales remuneradas y capacitación especializada en la institución.

Durante la presentación del programa, el presidente ejecutivo de la ONP, Gastón Remy Llacsa, destacó que el fortalecimiento y la modernización del sistema previsional requiere profesionales altamente capacitados y comprometidos con el servicio a la ciudadanía.

"Queremos despertar el interés de los jóvenes por una especialidad con un enorme impacto social. Con este curso les brindamos la oportunidad de fortalecer sus conocimientos, desarrollar nuevas competencias y dar sus primeros pasos en el servicio público, contribuyendo a mejorar la vida de millones de peruanos", señaló.

El referido curso se desarrollará en modalidad virtual, tendrá una duración de 16 horas académicas, será completamente gratuito y contará con vacantes ilimitadas. Está dirigido a egresados universitarios de las promociones 2025-II y 2026-I de las carreras de Derecho, Administración, Economía, Ingeniería y especialidades afines, que pertenezcan al tercio superior.

A lo largo de la capacitación, los participantes fortalecerán sus conocimientos sobre el sistema previsional peruano, su marco normativo, los principales procesos relacionados con el otorgamiento de prestaciones y los retos que enfrenta la seguridad social en el país.

Los participantes que obtengan los mejores resultados accederán, por orden de mérito, a una de las 30 vacantes del Programa de Fortalecimiento de Prácticas (PFP). Durante esta segunda etapa realizarán prácticas profesionales remuneradas en la ONP y participarán en un programa de formación de 90 horas académicas, que otorgará doble certificación de la Escuela Nacional de Administración Pública (ENAP) y de una universidad de reconocido prestigio.

Al lanzamiento asistieron representantes de diversas entidades del Estado, instituciones académicas y organismos especializados, además de medios de comunicación y jóvenes egresados invitados, quienes conocieron los alcances de esta iniciativa orientada a formar una nueva generación de especialistas que contribuya a la sostenibilidad y modernización del sistema previsional peruano.

¿Cómo participar?

Para inscribirse los interesados pueden revisar los detalles de la convocatoria en el siguiente enlace: https://www.gob.pe/institucion/onp/campa%C3%B1as/143470-curso-de-extension-universitaria-previsional-ceup

La ONP invita a los egresados universitarios que cumplan con los requisitos a postular y ser parte de esta iniciativa, que les permitirá fortalecer sus conocimientos, adquirir experiencia en el sector público y contribuir al desarrollo del sistema previsional peruano.