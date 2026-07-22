Costa peruana presentará lloviznas dispersas en los próximos días, informa Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció lloviznas dispersas desde la costa de La Libertad hasta Arequipa entre el 22 y 24 de julio, con especial incidencia en Lima.

Solo en la capital, se prevén acumulados de 2.0 mm en la zona sur y 0.5 mm en el resto de la ciudad. La intensidad de las lloviznas será dispersa y los acumulados serán moderados en la zona sur de Lima.

Los especialistas explicaron que el evento está asociado a la intensificación de vientos del sur, lo que incrementa la humedad y genera mayor nubosidad y neblina, principalmente durante la noche y madrugada en zonas cercanas al litoral.

Recomendaciones y monitoreo

Se esperan intervalos de brillo solar por las tardes y no se descartan lloviznas ligeras. Las autoridades sugieren tomar precauciones ante la neblina y lloviznas que podrían reducir la visibilidad en las vías durante la madrugada.

El Senamhi recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales. El organismo continuará monitoreando las condiciones climáticas y brindará información actualizada sobre la evolución de este fenómeno en los próximos días.