Aeropuerto de Jauja habilita puente aéreo para trasladar ayuda a afectados por sismo en Junín

El Aeropuerto Francisco Carlé se convirtió en el principal centro logístico para el envío de alimentos, medicinas, equipos de emergencia y personal especializado hacia las zonas afectadas.

El Gobierno puso en marcha un puente aéreo desde el Aeropuerto Francisco Carlé de Jauja para agilizar el envío de ayuda humanitaria a las zonas afectadas por el sismo registrado en la provincia de Chupaca, región Junín. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que el terminal aéreo se encuentra plenamente operativo y en condiciones de recibir aeronaves con suministros y personal de emergencia.

Según el MTC, el aeropuerto mantiene habilitados todos sus servicios aeroportuarios y de navegación aérea, lo que permitirá el traslado continuo de alimentos, agua, medicinas, equipos de rescate y brigadas especializadas. La infraestructura no sufrió daños y continuará siendo el principal punto de ingreso para la asistencia destinada a las familias damnificadas.

Como parte de las acciones de respuesta, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, y el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, llegaron a Jauja para desplazarse posteriormente a las zonas afectadas y coordinar las labores de atención junto con las autoridades regionales y locales. El Ejecutivo informó que en las próximas horas se espera la llegada de otros ministros para fortalecer las acciones de emergencia.

UBICACIÓN ESTRATÉGICA

El MTC destacó que la ubicación estratégica del Aeropuerto Francisco Carlé resulta fundamental para garantizar una respuesta rápida ante la emergencia. Asimismo, expresó su solidaridad con las víctimas y los damnificados del sismo, reafirmando su compromiso de mantener toda su capacidad operativa al servicio de las labores de asistencia y recuperación en la región Junín.