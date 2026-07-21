Junín: reactivación de “falla tectónica dormida” originó sismo de 5,1 que dejó seis muertos

El Instituto Geofísico del Perú informó que el movimiento telúrico fue provocado por la reactivación temporal de la falla Altos del Mantaro. El movimiento registró al menos 12 réplicas.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el sismo de magnitud 5,1 registrado la noche del sábado en la región Junín fue causado por la reactivación temporal de la falla tectónica Altos del Mantaro. El movimiento telúrico ocurrió a las 21:24 horas, alcanzó una profundidad de 24 kilómetros y tuvo su epicentro en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca.

El jefe del IGP, Hernando Tavera, explicó que este tipo de eventos genera una mayor intensidad en la superficie debido a la cercanía del foco sísmico con la falla geológica. Además, precisó que tras el temblor principal se registraron al menos 12 réplicas, la mayoría de baja magnitud, como parte del comportamiento habitual posterior a un sismo de estas características.

El balance oficial confirmó cinco personas fallecidas, decenas de heridos y alrededor de 300 damnificados. Asimismo, se reportó el colapso de al menos 48 viviendas, principalmente construidas con adobe y quincha, materiales que presentan mayor vulnerabilidad frente a movimientos sísmicos. También se registraron daños en tres establecimientos de salud, entre ellos el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen, además de interrupciones en el servicio eléctrico.

LLEVAN AYUDA A DAMNIFICADOS

Ante la emergencia, el Gobierno dispuso el envío de ayuda humanitaria y movilizó a efectivos de las Fuerzas Armadas, personal de Defensa Civil y brigadas de rescate para atender a la población afectada, remover escombros e instalar albergues temporales. Las autoridades señalaron que las dificultades de acceso a algunas comunidades retrasaron la evaluación de daños, aunque finalmente se confirmó el saldo de seis víctimas mortales.