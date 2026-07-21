INEI entrega información actualizada sobre la situación de la población y viviendas de Piura ante la llegada del Fenómeno El Niño

La información permitirá a las autoridades diseñar estrategias para la gestión del riesgo de desastres, la atención de emergencias y la protección de la población más vulnerable.

Con el propósito de brindar información que sirva para mostrar la situación actual de la población y viviendas del departamento de Piura ante la llegada del Fenómeno El Niño, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) pone a disposición de las autoridades regionales y locales los resultados de los Censos Nacionales 2025 de dicha región.

El jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, indicó que esta información es el insumo estratégico para la planificación de estrategias para la gestión del riesgo de desastres, la preparación ante emergencias, la organización de la ayuda humanitaria y la protección de la población más vulnerable.

Las cifras obtenidas de los censos nacionales nos muestran en qué situación se encuentran las viviendas y el estado de la población ante la llegada de este fenómeno natural; así como los cambios demográficos suscitados en el último periodo intercensal (2017-2025), indicó Morán Flores.

80,0% de las viviendas en Piura están ocupadas

Los resultados de los Censos Nacionales 2025 muestran que en el departamento de Piura existen alrededor de 747 mil viviendas particulares, de las cuales el 80,0% se encuentra en condición de ocupada (79,2% con ocupantes presentes y 0,7% con personas ausentes), 8,1% son viviendas de uso ocasional y el 11,9% están desocupadas. Cabe indicar que las viviendas abandonadas o cerradas alcanzaron el 9,2%, en alquiler o venta el 1,5% y en construcción o reparación el 1,3%.

53,3% de las viviendas de Piura son de ladrillo o bloque de concreto

Respecto al material de las paredes de las viviendas en Piura, el 53,3% son de ladrillo o boque de concreto, 22,2% de adobe, 13,3% de triplay/calamina/estera, 1,4% madera, 0,3% tapia y el 9,5% otro material.

En tanto, el 56,0% de las viviendas particulares con ocupantes presentes cuentan con piso diferente a madera, tierra u otro material.

Acceso a servicios básicos

En el año 2025, el 61,6% de las viviendas particulares con ocupantes presentes en Piura cuentan con agua conectada a la red pública dentro de la vivienda; 52,2% tienen servicio higiénico conectado a la red pública dentro de la vivienda; 88,0% tienen alumbrado eléctrico por red pública.

Con relación al combustible o energía para cocinar, 425 mil hogares utilizan gas (balón GLP) para cocinar, 212 mil leña, 149 mil carbón, 50 mil gas natural, entre otros.

Cabe indicar que el 60,5% de los hogares de Piura dispone de acceso a internet, mientras que el teléfono celular está presente en el 94,1% de los hogares.

Población total de Piura es de 2 millones 115 mil habitantes

De acuerdo con los Censos Nacionales 2025, la población total del departamento de Piura alcanzó los 2 millones 115 mil personas, resultado que demuestra un incremento poblacional de 185 mil habitantes respecto a lo registrado en el Censo 2017 con una tasa de crecimiento anual de 1,2%.

El Jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, informó desde la ciudad de Piura que el 49,6% de la población del departamento son hombres y el 50,4% mujeres. Según grupos de edad, el 26,1% es menor de 15 años, el 60,5% tiene entre 15 y 59 años, y el 13,4% son adultos mayores de 60 y más años de edad.

Explicó que, entre los años 2017 y 2025 se ha observado una disminución en la población menor de 15 años y un aumento de la población de 60 y más años de edad, dinámica que podría ser explicada por el descenso de la fecundidad e incremento de la esperanza de vida al nacer, entre algunos factores.

Detalló que el departamento de Piura registró un índice de envejecimiento de 51,3, resultado por debajo del promedio nacional (65,0), lo que significa que la proporción de personas adultas mayores aún es moderada en comparación con la población infantil.

A nivel de las provincias, Morropón registra el mayor índice de envejecimiento con 65,0; es decir, por cada 100 niños y adolescentes menores de 15 años, la provincia cuenta con 65 adultos mayores de 60 y más años de edad.

Sechura reportó el mayor crecimiento poblacional

En el periodo intercensal 2017-2025, las provincias del departamento de Piura con mayor crecimiento poblacional fueron Sechura, Paita y Piura (cada una con 2,0%), mientras que Talara (0,3%) mostró el menor ritmo de crecimiento.

Veintiséis de Octubre es el distrito más poblado del departamento de Piura

El distrito de Veintiséis de Octubre, con 204 mil habitantes, es el más poblado del departamento de Piura, según los resultados de los Censos Nacionales 2025. Le siguen los distritos de Sullana, con 194 mil habitantes; Castilla, con 191 mil; y Piura, con 154 mil. De estos cuatro distritos, solo Sullana pertenece a una provincia distinta (provincia de Sullana); los otros tres forman parte de la provincia de Piura.

65,3% de inmigrantes provienen de Lima Metropolitana, Lambayeque y Tumbes

En el periodo 2020-2025, la estructura migratoria de Piura está compuesta principalmente por inmigrantes provenientes de Lima Metropolitana (45,2%), Lambayeque (10,6%) y Tumbes (9,5%), que en conjunto representan el 65,3%. Mientras que el 62,9% de los emigrantes que salieron de Piura se dirigieron a Lima Metropolitana (42,9%), Lambayeque (13,2%) y La Libertad (6,8%).

Características de la población de Piura

Durante la presentación de resultados de los Censos Nacionales 2025 del departamento de Piura, el titular del INEI brindó detalles de las características de la población de Piura. Respecto al nivel educativo, señaló que el 51,2% de niños entre los 3 a 5 años de edad cuentan con educación inicial, 78,5% de aquellos de 6 a 11 años cuentan con educación primaria; 69,6% de quienes tienen de 12 a 17 años cuentan con educación secundaria; y de la población de 18 a 26 años, el 26,7% cuenta con educación universitaria y el 19,5% superior no universitaria.

Tasa de analfabetismo en Piura llegó a 6,3%

En el departamento de Piura, la tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años llegó a 6,3% en el año 2025. Sin embargo, se observan brechas entre hombres (4,4%) y mujeres (8,1%); así como en la población adulta mayor, particularmente en mujeres la tasa se eleva a 25,2%, es decir 1 de cada 4 mujeres de 60 y más años de edad son analfabetas. A nivel de provincia, Huancabamba registra la tasa más alta con un 18,9% de población analfabeta; le siguen Ayabaca con 14,7% y Morropón con 9,9%.

96,0% de la población en Piura tiene seguro de salud

Los Censos Nacionales 2025 mostraron que el 96,0% de la población de Piura tiene seguro de salud. Por sexo, las mujeres afiliadas a este seguro alcanzaron el 96,5% y los hombres el 95,5%. Según el tipo de seguro de salud, el 74,7% de la población tiene Seguro Integral de Salud (SIS), 23,2% EsSalud, 2,6% seguro privado de salud, 0,9% seguro de las fuerzas armadas o policiales y el 0,2% otro tipo de seguro.

5,6% de la población de Piura presenta algún tipo de discapacidad

En el departamento de Piura, el 5,6% de la población de 5 y más años de edad presenta alguna discapacidad, prevalencia que se incrementa en la población adulta mayor (22,7%), presentando mayor incidencia en mujeres (23,8%) que en los hombres (21,5%). La población con dificultad para caminar o subir y bajar escaleras alcanzó mayor proporción (3,0%), seguida de discapacidad para ver incluso usando lentes (2,1%), entre otras.

57,2% de la población se identifica como mestiza

El 57,2% de la población se identifica como mestiza, mientras que el 20,4% se reconoce como blanco; y otro 20,4% también como negro, moreno, zambo, mulato, pueblo afroperuano o afrodescendiente.

Respecto al idioma aprendido en la niñez, el 99,1% de la población de 3 y más años de edad aprendió a hablar un solo idioma.