¡Alerta sanitaria! Detectan contaminación cruzada en 17 pollerías de Arequipa

Las autoridades advirtieron que los establecimientos que no subsanen las observaciones serán sancionados con multas y decomisos.

Durante un operativo de fiscalización realizado por la Municipalidad de Arequipa en el Centro Histórico, se detectó que 17 pollerías no cumplían con los estándares de salubridad exigidos.

Entre las infracciones más recurrentes identificadas se encontraron la presencia de personal sin carné de sanidad ni uniforme, contaminación cruzada, inadecuada disposición de residuos y el uso de utensilios deteriorados. Ante esta situación, las autoridades otorgaron un plazo de cinco días para que los establecimientos subsanen las observaciones detectadas.

INSPECCIONES A POLLERÍAS

Las inspecciones se realizaron principalmente en las calles Santo Domingo, San Juan de Dios, Perú y Ayacucho, donde no solo se detectaron las irregularidades mencionadas, sino también deficiencias en la limpieza de las cocinas y el uso de ollas, platos y cubiertos en mal estado.

Ante esta situación, el subgerente de Saneamiento, Salubridad y Salud, Milward Carnero, indicó que a todos los establecimientos observados se les levantaron actas preventivas. Asimismo, precisó que, de no corregir las observaciones dentro del plazo establecido, se les impondrán multas y se procederá al decomiso de los utensilios en malas condiciones.

CONTROL POR FIESTAS PATRIAS

Por otro lado, Carnero agregó que estos controles forman parte de las acciones de fiscalización programadas por Fiestas Patrias y por el aniversario de Arequipa, las cuales se vienen desarrollando desde el 1 de julio.