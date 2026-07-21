Sismo de magnitud 5.0 en Áncash: no se reportan heridos ni daños materiales

Un sismo de magnitud 5.0 se registró la tarde de este martes 21 de julio en Áncash, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 12:42 p. m. y generó alarma entre los habitantes de la zona.

De acuerdo con la información difundida por el IGP, el temblor tuvo una profundidad de 28 kilómetros. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han reportado personas heridas, víctimas mortales ni daños materiales de consideración.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Ante este tipo de emergencias, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y alejarse de ventanas, repisas, estantes u otros objetos que puedan desprenderse o caer.

Asimismo, se aconseja evacuar de manera ordenada hacia zonas seguras previamente identificadas. En caso de no poder salir del inmueble, es importante ubicarse cerca de columnas o muros estructurales y contar con una mochila de emergencia equipada con artículos de primera necesidad.