Senamhi advierte que vientos fuertes persistirán en la costa hasta el jueves 23 de julio

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que los vientos de moderada a fuerte intensidad persistirán en la costa hasta el jueves 23 de julio, con velocidades que alcanzarían los 35 km/h en Ica.

Debido al fenómeno, se podría reducir significativamente la visibilidad horizontal por el levantamiento de polvo y arena. También se prevé niebla, neblina y lloviznas en zonas cercanas al litoral durante la noche y madrugada.

Para este martes, se esperan vientos de 33 km/h en la costa norte, 34 km/h en la costa centro y más de 20 km/h en la costa sur. Las regiones en alerta incluyen Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y el Callao.

Temperaturas y radiación UV

La temperatura diurna continuará alta hasta el jueves, con máximas de 36°C en la costa norte, entre 24°C y 28°C en la costa central, y entre 22°C y 31°C en la costa sur. En la sierra, se esperan entre 18°C y 31°C en el norte, 17°C y 28°C en el centro, y 14°C a 26°C en el sur.

El Senamhi recomendó a la población tomar precauciones ante la radiación ultravioleta y mantenerse informada a través de los canales oficiales. Se espera escasa nubosidad al mediodía, lo que incrementará los niveles de radiación UV.