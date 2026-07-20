Huacho: Fiscalía inicia investigación contra policía por muerte de un niño tras intervención

Una intervención de la Policía Nacional terminó en tragedia en la ciudad de Huacho, luego de que Frank, un niño de ocho años, falleciera tras recibir un disparo cuando viajaba junto a su madre en una mototaxi. De acuerdo con las primeras investigaciones, el hecho ocurrió durante un enfrentamiento entre un suboficial y Jhonatan Gervacio, pareja de la madre del menor, quien encaró al agente a pocos metros de donde se encontraban la mujer y el niño.

Según la hipótesis preliminar de las autoridades, el efectivo policial realizó un disparo que habría rebotado antes de impactar en la cabeza del menor. La madre relató que sostenía de la mano a su hijo cuando el policía accionó su arma. "Mi hijo lo tenía agarrado de la mano y en ese entonces el policía dispara a mi lado. Mi hijo, que lo tenía de la mano, cayó al suelo", declaró entre lágrimas. Familiares también cuestionaron el uso del arma de fuego durante la intervención.

Tras resultar gravemente herido, el niño fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Huacho y posteriormente derivado a un centro especializado en Lima. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el menor falleció a consecuencia de la lesión. Su muerte ha generado profunda conmoción entre familiares, vecinos y ciudadanos, quienes exigen que el caso sea esclarecido y se sancione a los responsables.

REALIZARON HOMENAJE

En el colegio donde estudiaba, docentes, compañeros y padres de familia realizaron un homenaje en su memoria, elevando oraciones por su descanso. Mientras tanto, el suboficial que efectuó el disparo y el hombre que protagonizó el enfrentamiento permanecen en calidad de detenidos, en tanto el Ministerio Público y la Policía Nacional continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades en este trágico suceso.