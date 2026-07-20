Gobierno declara estado de emergencia en cinco distritos de Junín por 60 días tras sismo de magnitud 5.1

El Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en cinco distritos de Junín afectados por el sismo de magnitud 5.1. La norma fue publicada en la edición extraordinaria de El Peruano y anunciada por el presidente José María Balcázar.

La medida, vigente desde hoy lunes 20 de julio, busca ejecutar acciones inmediatas de respuesta y rehabilitación, coordinadas por el Gobierno Regional de Junín y los gobiernos locales con el seguimiento del Indeci.

Los distritos comprendidos son Chongos Bajo y San Juan de Iscos (Chupaca), y Chupuro, Viques y Huacrapuquio (Huancayo). El presidente Balcázar dispuso el traslado de los ministros de Vivienda, Transportes, Salud, Educación y Trabajo a la zona afectada.

Labores de rescate y remoción

Además, un centenar de soldados del Ejército y maquinaria pesada del sector Transportes llegaron para labores de rescate y remoción de escombros. El mandatario aseguró que la atención a Junín es prioritaria y que se reactivó Pensión 65 para apoyar a los damnificados.

Envío de ayuda humanitaria

Reconoció que la distancia y amplitud del área afectada dificultaron la atención inicial, pero garantizó que continuará el envío de ayuda hasta cubrir todas las comunidades. La declaratoria de emergencia permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.