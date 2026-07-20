Papa León XIV en el Perú: Comisión del Vaticano volvería al país a inicios de agosto

Los preparativos para la llegada del papa León XIV a Perú continúan avanzando. La comitiva del Vaticano llegaría a principios de agosto para definir las fechas y ciudades del recorrido, según informó Sergio Mora, periodista de RPP en el Vaticano.

A inicios de mes, una comisión de 22 representantes del Vaticano visitó Chiclayo para evaluar los posibles escenarios de las actividades papales. Las fechas oficiales de la visita del pontífice se anunciarían en septiembre.

El obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, indicó que la comisión determinará qué espacios reúnen las condiciones necesarias para recibir al Santo Padre, cuya visita está programada para la quincena de noviembre.

Seguridad en Lambayeque y otros detalles

La región Lambayeque desplegó una estrategia de seguridad con una inversión de S/27 millones para la visita papal, prevista para mediados de noviembre. El general PNP Luis Bolaños Melgarejo informó que se coordina con el Gobierno Regional y el Ministerio del Interior para fortalecer la capacidad operativa de la Policía.

Se prevé la firma de tres convenios para la compra de motocicletas, patrulleros, ómnibus y equipos de protección personal. Las autoridades ultiman detalles administrativos para garantizar que los recursos lleguen a tiempo y reforzar la seguridad durante la llegada del Pontífice a Lambayeque.