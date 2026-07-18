Explosión en vivienda deja una gestante fallecida y un hombre gravemente herido en La Libertad

Una mujer gestante perdió la vida y un hombre resultó gravemente herido tras la detonación de un artefacto explosivo ocurrida durante la madrugada en el distrito de Sayapullo, en la región La Libertad.

El sobreviviente sufrió la amputación traumática de ambas manos. Tras recibir atención inicial en la zona, fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Docente de Trujillo, donde permanece internado.

De acuerdo con la información preliminar, la pareja habría sostenido una discusión cuando el hombre activó el explosivo, provocando una fuerte detonación que acabó con la vida de la mujer. No obstante, un familiar del herido señaló que este presuntamente intentó quitarse la vida y que la gestante habría tratado de impedirlo, resultando alcanzada por la explosión.

La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias y responsabilidades correspondientes.