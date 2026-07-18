¿Qué es SISMATE y cómo funciona la alerta que avisa sobre sismos?

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) es una herramienta del Estado peruano que permite enviar alertas a los teléfonos celulares cuando existe el riesgo de un sismo de gran magnitud u otra situación de emergencia.

Este sistema es utilizado por las autoridades competentes, entre ellas el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), para advertir a la población y facilitar una respuesta rápida ante eventos que puedan poner en riesgo la vida y la seguridad de las personas.

Cuando se activa una alerta, los celulares compatibles reciben un mensaje acompañado de un sonido de alta intensidad, incluso si el dispositivo se encuentra en modo silencioso. El objetivo es brindar algunos segundos para que la ciudadanía adopte medidas de protección.

Las autoridades recomiendan que, además de estar atentos a las alertas de SISMATE, las familias cuenten con una mochila de emergencia, identifiquen zonas seguras y participen en simulacros para estar mejor preparadas frente a un sismo u otro desastre.