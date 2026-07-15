Áncash: tres montañistas peruanos desaparecen en el nevado Huascarán

Tres montañistas peruanos permanecen desaparecidos en el nevado Huascarán, en la región Áncash, tras perder contacto durante una expedición en la ruta de ascenso, según informó la Agencia Andina.

Se trata de Alejandro Ugarte, Saúl Mendoza y Artidoro Salas Gaytán, quienes son intensamente buscados por equipos especializados entre el Campo 2 y el Campo 1, a una altitud aproximada de 6,000 metros sobre el nivel del mar.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash coordina las acciones de búsqueda junto con la División de Rescate en Alta Montaña de la PNP, la Asociación de Guías de Montaña del Perú y otras instituciones competentes.

Operativo de rescate

Un primer grupo de rescatistas partió alrededor de la medianoche del martes hacia la zona donde se presume se encuentran los andinistas. En total, cerca de 20 especialistas participan en el operativo, que se desarrolla en condiciones extremadamente complejas debido a la altitud, las bajas temperaturas y la dificultad del terreno.

Rescatistas y familiares solicitaron con urgencia un helicóptero para reforzar la búsqueda y facilitar una eventual evacuación. A través de redes sociales, los familiares hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener activa la búsqueda y pidieron el respaldo de las autoridades para agilizar las operaciones en la zona.