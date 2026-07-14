Capturan a dos extorsionadores en Trujillo: exigían S/ 50 mil a dueño de hostal

Tras un paciente seguimiento, la policía detuvo a dos integrantes de la banda criminal “Los Chacales del Norte”; se trata de una pareja de enamorados que había sido captada por las cámaras de seguridad de los negocios atacados.

El último sábado detonaron un potente artefacto explosivo en los exteriores de un hostal, ubicado en la cuadra 22 de la avenida América Sur, en la ciudad de Trujillo. Exigían al propietario del negocio el pago de S/ 50,000.

LLAMADAS EXTORSIVAS

Las autoridades detallaron que en una vivienda del distrito de Víctor Larco Herrera se detuvo a una venezolana de 19 años, apodada “Chamita”; también se intervino a un peruano de 28 años, conocido con el alias de “Culebra”.

Se les incautó el celular desde donde hacían constantes las llamadas extorsivas al dueño del hospedaje. La banda habría amenazado al propietario con perpetrar un nuevo atentado contra el negocio si no cumplía con el pago requerido.