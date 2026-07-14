Chimbote: pescadores ayudan a cientos de pelícanos afectados por falta de alimento

La falta de alimento en el mar llevó a numerosas aves marinas a invadir desembarcaderos y mercados pesqueros de Chimbote.

Las consecuencias provocadas por el Fenómeno de El Niño no solo han afectado a pescadores, comerciantes y consumidores debido al desabastecimiento de pescado, sino también a cientos de aves marinas que dependen de este recurso para su alimentación diaria.

En ese contexto, el puerto de Chimbote mostró una escena poco habitual, donde cientos de pelícanos sobrevolaron muelles, desembarcaderos y mercados pesqueros en busca de alimento, evidenciando el impacto que la escasez de pescado.

Ante esta situación, vecinos y pescadores artesanales organizaron jornadas solidarias para proporcionar alimento a estas aves, intentando mitigar los efectos de la falta de pescado en el mar.

ALIMENTAN CERCA DE 100 PELÍCANOS

Por lo general, estas aves permanecen alejadas de las zonas urbanas. Sin embargo, debido a la escasez de alimento, han comenzado a acercarse a las embarcaciones y a los muelles para recoger restos de pescado, un comportamiento que responde a la disminución de su fuente natural de alimentación.

Esta situación motivó al colectivo “Chimbote de Pie” a convocar una jornada solidaria, en la que decenas de vecinos, activistas y pescadores participaron en la distribución de pescado para alimentar a los pelícanos que llegaban hasta el muelle. "La problemática no solamente es aquí en Chimbote, sino a nivel nacional. Hemos visto que no solo los pelícanos están siendo afectados, sino también otras aves marinas e incluso los lobos marinos", indicó una voluntaria.

CONSERVACIÓN DE LA FAUNA MARINA

Por otro lado, los integrantes del colectivo “Chimbote de Pie”, indicaron que esta iniciativa busca contribuir con la conservación de la fauna marina. "Es un compromiso que tenemos con la bahía y con los seres que la habitan. Hemos alimentado a casi cien pelícanos. Es impresionante ver cómo se organizan: los que ya comieron regresan al muelle y dejan espacio para que otros puedan alimentarse", expresó representante de la organización.