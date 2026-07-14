Puno: mototaxista falleció tras choque por alcance en la carretera Puno-Juliaca

Familiares del mototaxista exigen que las autoridades esclarezcan las causas del siniestro y determinen las responsabilidades correspondientes.

Un accidente de tránsito registrado en el sector Paucarolla en la carretera Puno - Juliaca dejó como saldo la muerte de un mototaxista de 45 años, cuando el vehículo menor impactó violentamente contra la parte posterior de un camión que se desplazaba con dirección a Juliaca.

El accidente se produjo a las 8:00 p.m., en donde gracias a las primeras investigaciones se identificó a la víctima como Adolfo Q.G., quien conducía el mototaxi de placa 4028-5Z. Este hecho generó una rápida movilización de los equipos de emergencia hacia la zona del siniestro.

Pese a la llegada del personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), el conductor ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el impacto.

SE INVESTIGAN LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE

De acuerdo con la versión brindada por el chofer del camión de placa M7B-721, este sintió un fuerte golpe en la parte posterior de su unidad luego de superar un rompemuelle. Al descender para verificar lo ocurrido, encontró al mototaxista gravemente herido y solicitó ayuda médica de inmediato.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las diligencias correspondientes.

FAMILIARES EXIGEN JUSTICIA

Por otro lado, los familiares de la víctima exigieron una investigación exhaustiva que permita determinar las circunstancias exactas que provocaron el fatal accidente.