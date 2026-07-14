Camión cisterna cargado de combustible explota en Lambayeque: chofer muere calcinado

La tragedia se registró en el kilómetro 761 de la Panamericana Norte, en la región Lambayeque; un camión cisterna que transportaba combustible se despistó y volcó, para luego explosionar e incendiarse; el conductor murió calcinado.

El accidente, registrado la tarde de ayer, generó gran alarma entre los choferes y vecinos del sector Las Pampas de Reque, quienes llamaron a los bomberos al observar una columna de fuego y humo visible a varios kilómetros de distancia.

SE GOLPEÓ LA CABEZA

La víctima fue identificada como Elmer R., natural de la región Cajamarca. Trascendió que, debido al despiste, el chofer se habría golpeado fuertemente la cabeza, perdiendo el conocimiento, siendo, minutos después, alcanzado por las llamas.

El incidente ocasionó restricciones en el tránsito vehicular, mientras los equipos de emergencia trabajaban para extinguir el fuego, limpiar y mover la unidad a un costado de la autopista; después de cinco horas, la circulación se reanudó.