Nevado Jirishanca: tres alpinistas españoles resultan heridos tras sufrir accidente

Tres alpinistas españoles, miembros de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), sufrieron una caída mientras escalaban la ruta La Suerte en el nevado Jirishanca, en la Cordillera Huayhuash, en la región Huánuco.

Los deportistas, identificados como Íker Madoz, Ibon Mendia y Joan Domingo, cayeron durante el primer tramo de la escalada y, aunque uno de ellos quedó inmovilizado inicialmente, lograron descender por sus propios medios hasta la laguna Carhuacocha.

La Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) coordinó con la Policía Nacional un operativo de rescate terrestre con auxiliares de montaña y arrieros. Los equipos de emergencia localizaron a los alpinistas horas después y confirmaron que se encontraban estables, sin lesiones de gravedad.

Nevados de mayor dificultad

El presidente de la AGMP, Beto Pinto Toledo, señaló que el Jirishanca es uno de los nevados con mayor dificultad técnica de la Cordillera Huayhuash, por lo que solo es escalado por deportistas de élite. "Lamentablemente, la exposición del mismo deporte hace que estos accidentes ocurran", afirmó.

Alpinistas fuera de peligro

La FEDME confirmó que los tres deportistas están fuera de peligro y recibieron atención médica del equipo de la expedición. La federación agradeció la rápida respuesta de las autoridades peruanas, la Policía y la AGMP, que activaron los protocolos de rescate y evitaron consecuencias mayores.