Junín: un muerto y dos heridos deja caída de automóvil a un abismo en la Carretera Central

Hasta un hospital de La Oroya fue trasladada de urgencia María S. A. (41) tras ser rescatada con vida de un abismo, luego que el automóvil en el que viajaba se despistara y rodara unos 300 metros hacia el río Pachachaca.

El accidente se registró al mediodía de ayer en el kilómetro 154+100 de la Carretera Central (tramo Lima - La Oroya), región Junín, y movilizó un rápido operativo conjunto entre agentes de la Policía de Carreteras y los Bomberos.

ESCLARECER EL SUCESO

Se conoció que el conductor de la unidad falleció, mientras que el copiloto se salvó, pero su estado es muy delicado. La identidad de ambas víctimas no fue revelada. Se desconoce hasta el momento las causas del violento incidente.

La doctora Maricela Cajamalqui, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de La Oroya, autorizó las diligencias para esclarecer el suceso. El accidente se habría producido cuando el auto trató de adelantar a un camión.