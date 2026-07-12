Censo Nacional 2025: Casi 9 millones de peruanos se identifican como parte de un pueblo indígena o afroperuano

Los Censos Nacionales 2025 confirmaron que un total de 8,760,093 personas que se autoidentifican como integrantes de un pueblo indígena u originario o del pueblo afroperuano, equivalente al 26.8% de la población censada, según los resultados difundidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Del total, 6,783,697 personas manifestaron pertenecer a un pueblo indígena u originario, mientras que 1,976,396 se reconocieron como parte del pueblo afroperuano. Dicha información servirá como base para fortalecer las políticas públicas dirigidas a estos sectores de la población, señaló la entidad.

La pregunta de autoidentificación étnica fue incorporada por segunda vez en un censo nacional como parte de una estrategia impulsada por el INEI y el Ministerio de Cultura para visibilizar la diversidad cultural del país.

Distribución geográfica y características

Los resultados muestran que el 58.4% de la población indígena u originaria reside en áreas urbanas y el 41.6% en zonas rurales. Además, el 51.5% corresponde a mujeres y el 48.5% a hombres. Por regiones, Puno (16.2%), Lima (13.7%) y Cusco (13.6%) concentran la mayor proporción de población indígena u originaria.

En tanto, la población afroperuana tiene mayor presencia en Piura (21.6%), La Libertad (15.3%) y Cajamarca (12.1%). El informe también revela que 5,105,146 personas hablan al menos una lengua indígena u originaria, un indicador que evidencia la vigencia del patrimonio lingüístico nacional y la necesidad de fortalecer servicios públicos con enfoque intercultural.