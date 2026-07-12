Capturan sujeto que habría asesinado a policía en Trujillo: agente fue baleado tras bajar de camioneta

Sicarios en moto asesinaron la noche del último viernes al policía Christian Astocondor. El agente fue baleado tras bajar de una camioneta color blanco en la urbanización San Isidro, distrito de Trujillo, región La Libertad.

Testigos refieren que el efectivo, vestido de civil, intentó sacar su pistola, pero los atacantes no le dieron tiempo, quedando tendido sobre la pista sin signos vitales, mientras los criminales huían con rumbo desconocido.

Horas después del suceso y gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, agentes de la Policía Nacional capturaron a uno de los presuntos sospechosos, quien se encontraba a bordo de una motocicleta.

USO RAZONABLE DE LA FUERZA

Las autoridades no han informado hasta el momento sobre la identidad del detenido, pero los agentes indicaron que tuvieron que hacer uso razonable de la fuerza para poderlo reducir y trasladarlo a la comisaría del sector.

En tanto, agentes de la División de Investigación Criminal de la PNP continúan con las pesquisas para esclarecer el crimen del suboficial de segunda Astocondor Zavaleta, hecho que ha conmocionado a la ciudad.