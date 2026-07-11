Lambayeque: elaboran plan para resguardar patrimonio ante posible llegada del fenómeno El Niño

Estos días, la Unidad Ejecutora 005 Naylamp-Lambayeque del Ministerio de Cultura (Mincul) elabora un plan para resguardar el patrimonio de la región ante los posibles efectos del fenómeno El Niño.

La estrategia busca reducir, en lo posible, los peligros en monumentos arqueológicos y resguardar la infraestructura de los principales museos y centros culturales de la región Lambayeque.

ESTADO DE TECHOS

En estos momentos, la Unidad de Infraestructura y Proyectos Especiales procesa las fichas técnicas presentadas para identificar a la brevedad posible los puntos críticos en los sitios arqueológicos.

La evaluación también comprende el estado de techos, paredes, almacenes, áreas expuestas a inundaciones y los equipos que podrían utilizarse ante una emergencia en los centros culturales.