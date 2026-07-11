Cusco: capturan sujeto que habría provocado incendio forestal en alrededores de Sacsayhuamán

La Policía Nacional detuvo al sujeto que habría provocado, la tarde de ayer, un incendio forestal en el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, en la zona de Llaullipata.

El fuego consumió tres hectáreas de pastizales y arbustos. No se registraron pérdidas humanas. Vecinos alertaron a las autoridades del siniestro que se propagó rápidamente.

PROBLEMAS MENTALES

Personal del Serenazgo fue el primero en acudir al lugar para controlar las llamas; luego se sumaron los bomberos, juntos trabajaron por varias horas para sofocar el fuego.

El intervenido quedó a disposición de la Policía Nacional para las diligencias correspondientes. Trascendió que el sujeto habría aducido tener problemas mentales.