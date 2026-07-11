Roban S/25 mil soles a empresario en Nasca: había retirado el dinero minutos antes de un banco

Según primeros informes, un violento asalto se registró en la calle Bolognesi, a una cuadra de la Plaza de Armas de la ciudad de Nasca, en la región Ica. Un empresario que había salido minutos antes de una entidad financiera fue atacado.

La víctima fue identificada como Raúl R., quien la tarde de ayer retiró S/ 25 mil de un banco para cancelar la compra de insumos e instrumentos agrícolas. Fue interceptado por dos sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta.

ATENCIÓN MÉDICA

El empresario se resistió al asalto; los “marcas” le dispararon hiriéndolo en la pierna derecha y se llevaron el dinero. En su huida, los criminales realizaron disparos al aire, lo que generó alarma entre vecinos, comerciantes y transeúntes.

El herido fue trasladado por personal de Serenazgo al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca, donde recibió atención médica. La Policía Nacional inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y detener a los responsables.