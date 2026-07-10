Reniec: 37 292 920 de peruanos están identificados, que representa el 99,2% de la población nacional

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) cumple 31 años al servicio del país con una historia marcada por la modernización de la identificación, el fortalecimiento del Registro Civil, una política social de identificación y la incorporación de herramientas digitales que hoy facilitan el acceso de millones de ciudadanos a servicios públicos y privados.

Desde la emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI) hasta el despliegue del DNI electrónico 3.0, la institución registra el nacimiento, matrimonio, defunción y la actualización permanente del documento de identidad de los peruanos.

“El desarrollo del Perú comienza con un nombre, con un apellido, con un lugar de residencia y con una identidad garantizada”, destacó la jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde.

Del registro electoral a una institución autónoma

El punto de partida de esta transformación es la Constitución Política de 1993, que contempla la creación e incorporación del Reniec dentro del Sistema Electoral. Dos años después, en 1995, la Ley N.° 26497 creó formalmente el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil como organismo autónomo, con competencias en materia registral, técnica, administrativa, económica y financiera.

El DNI cambió la relación del ciudadano con el Estado

Entre 1996 y 1998, el país transitó de la Libreta Electoral Mecanizada y el Documento Provisional de Identidad hacia la era del DNI. Ese cambio no solo modernizó el soporte físico de la identificación, sino que permitió ordenar la información ciudadana y fortalecer la seguridad jurídica de la identificación de todos los peruanos.

Por ello, se consolidaron pilares que hoy forman parte de la vida diaria de los peruanos: el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), el Código Único de Identificación (CUI) y el Documento Nacional de Identidad como cédula única para acreditar la identidad.

El avance continuó en el año 2002 con la entrega del DNI a niñas, niños y adolescentes. Con el DNI amarillo, la identificación dejó de estar asociada únicamente a la mayoría de edad y se convirtió en una de las principales herramientas de la protección de menores desde los primeros años de vida.

Identidad para todos

Hoy, la cobertura territorial del Reniec se sostiene en 16 jefaturas regionales, 1648 oficinas de Registro Civil municipal, 527 agencias a nivel nacional, 206 oficinas consulares que brindan servicios registrales y 78 consulados con registro civil automatizados con Reniec.

Las estadísticas muestran que el país mantiene una cobertura de identificación del 99,2% entre la población nacional. En conjunto, el Reniec registra 37 292 920 peruanos identificados con DNI.

Entre los menores de edad, 9 840 401 niñas, niños y adolescentes cuentan con DNI, equivalente a una cobertura de 98,87 %, mientras que entre los mayores de edad la cifra asciende a 26 113 914 personas, con una cobertura de 99,33 %.

La modernización del Registro Civil

El Registro Civil también dio un salto decisivo. La aprobación del acta de nacimiento con Código Único de Inscripción, la transferencia de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción de los registros municipales al Reniec y la emisión de copias certificadas de actas por Internet fortalecieron la seguridad, disponibilidad y trazabilidad de la información registral.

A la fecha, el Reniec registra 28 millones de actas digitalizadas de nacimiento, matrimonio y defunción, de las cuales 13 millones fueron incorporadas durante la actual gestión. Además, la incorporación de municipios al sistema de registro al civil del Reniec alcanza el 84 %, frente al 16 % logrado durante los primeros 15 años de creación.

Una identidad con pertinencia cultural

La historia de la identificación peruana también es una historia de lenguas y territorios. Entre 2014 y 2016, el Registro Civil Bilingüe abrió una nueva etapa al implementar actas en castellano y lenguas originarias, empezando en Tupe con la lengua el jaqaru y avanzando luego hacia otros pueblos.

Ese proceso se consolidó con la incorporación de 33 lenguas originarias, incluidas ocho variantes del quechua, y con la emisión de 776 000 actas en lenguas originarias. Así, el derecho a la identidad se ejerce también desde la lengua materna y la pertinencia cultural.

Del DNI electrónico a la identidad digital: Cerca de 10 millones de peruanos ya migraron al DNIe

El camino hacia la identidad digital empezó con la Ley N.° 27269, que reguló las firmas y certificados digitales, y continuó con el rol del Reniec como actor de confianza en la certificación digital del sector público. En 2013, el despliegue del DNI electrónico abrió una nueva etapa para la autenticación y los servicios digitales.

En 2025, el Reniec presentó el DNI electrónico 3.0, con 64 elementos de seguridad, y se dejó de emitir el DNI azul y amarillo. Asimismo, la red de impresión se fortaleció con 31 centros de impresión del nuevo documento a nivel nacional.

El impacto ya es visible: Al 30 de junio de 2026, 9 332 713 personas ya cuentan con DNI electrónico (DNIe). De estos 1 745 510 corresponde a menores de edad y 145 708 a peruanos que viven en el extranjero.

Del total de ciudadanos que ya cuentan con este documento, 6 818 335 tienen entre 18 y 64 años, 432 224 tienen entre 65 y 74 años, 190 936 son mayores de 75 años, mientras que 1 745 510 corresponden a menores de edad.