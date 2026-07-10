Arequipa: Incendio en grifo generó gran alarma ante temor de posible explosión

En Arequipa, cámaras de seguridad captaron cómo inició el incendio en un grifo dejando dos autos totalmente calcinados. Las impactantes imágenes muestran cómo empezó el fuego al interior de la estación de servicio y las llamas consumieron a los dos vehículos y un sector de la infraestructura del grifo ubicada entre las avenidas Arequipa, en el distrito de Alto Selva Alegre, y Juan de la Torre, en el Cercado de la ciudad.

De acuerdo a primeros informes, un gran chorro de gasolina comenzó a salir a presión desde el tanque de uno de los vehículos y el combustible se encendió de forma repentina debido a una presunta combustión por una chispa.

Pasajeros lograron salvarse a tiempo

Hasta el lugar se trasladaron miembros de los bomberos para controlar el incendio que consumió parte del techo del grifo y dejó calcinados los dos autos que fueron alcanzados por las llamas.

Cabe señalar que, afortunadamente, los ocupantes de ambos vehículos logrando descender de sus unidades y salvar sus vidas a tiempo.