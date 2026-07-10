Inversión pública crece 7.9% y supera los S/26,000 millones en el primer semestre

La inversión pública en el Perú creció 7.9% durante el primer semestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2025, y alcanzó una ejecución acumulada de S/26,486 millones, informó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña Namihas. El resultado consolida a la inversión estatal como uno de los principales motores del sector construcción y de la actividad económica nacional.

Gobiernos regionales y municipalidades aceleran ejecución

Entre enero y junio, el Gobierno nacional ejecutó S/11,196 millones, monto que representa más del 42% de la inversión pública total y un incremento de 3.4% frente al mismo periodo del año anterior. Solo en junio, la ejecución aumentó 38.9% respecto a mayo, lo que evidencia una aceleración de los proyectos públicos al cierre del primer semestre.

Los gobiernos regionales, por su parte, ejecutaron S/6,676 millones, con un crecimiento interanual de 12.6%, mientras que las municipalidades alcanzaron los S/8,614 millones, cifra superior en 10.1% a la registrada entre enero y junio de 2025. Estos recursos permitieron avanzar en obras y servicios vinculados con transporte, saneamiento, educación, salud y equipamiento urbano.

El ministro agregó que el MEF continuará brindando asistencia técnica y fortaleciendo las capacidades de los gobiernos regionales y locales para agilizar la ejecución de proyectos.

Crédito suplementario financiará elecciones, obras y seguridad

El MEF también defendió el proyecto de ley que autoriza un crédito suplementario de hasta S/9,596 millones, al señalar que cuenta con sustento técnico y se encuentra dentro del marco macrofiscal vigente. Según las proyecciones oficiales, el déficit fiscal alcanzaría el 1.75% del producto bruto interno en 2026, por debajo del límite regulatorio de 1.8%, dejando un margen aproximado de S/1,260 millones.

El financiamiento contempla S/2,900 millones de recursos ordinarios, S/1,260 millones provenientes de operaciones de crédito y S/5,436 millones correspondientes a canon, sobrecanon, regalías y renta de aduanas. Los fondos serán destinados a garantizar las elecciones regionales y municipales de 2026, mantener los servicios públicos, continuar inversiones en ejecución y fortalecer la seguridad ciudadana.