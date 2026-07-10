¡Alerta en Tumbes! Puente podría quedar vulnerable ante lluvias de El Niño

El impacto que viene generando el Fenómeno de El Niño continúa dejando fuertes consecuencias en el norte del país, siendo la región Tumbes una de las zonas más afectadas por este evento climático.

La infraestructura vial tampoco ha sido ajena a esta problemática. En ese sentido, el puente que cruza el río Tumbes presenta condiciones que requieren atención inmediata por parte de las autoridades correspondientes, debido al deterioro generado y al riesgo que podría representar para la población que utiliza esta vía diariamente.

PUENTE EN PELIGRO

Según lo señalado por Manuel Boggio a Canal N, la acumulación de vegetación y sedimentos ha reducido la capacidad del cauce alrededor de los estribos del puente, generando problemas en su funcionamiento. Asimismo, indicó que uno de los soportes presenta más de tres metros de colmatación, mientras que otro supera los cuatro metros y medio. “Los puentes deben mantener un espacio libre entre el nivel máximo del río y la estructura. En este caso esa condición ya no se cumple”, indicó.

Asimismo, se realizó una inspección técnica con el objetivo de identificar posibles fisuras en los soportes y verificar las zonas donde el acero de refuerzo permanece expuesto, ante esta situación, se recomendó efectuar una evaluación detallada para determinar el alcance de los daños y, posteriormente, ejecutar los trabajos de mantenimiento y reestructuración.

UN PUENTE CON HISTORIA

Cabe resaltar que esta infraestructura fue inaugurada en 1963 y se ha convertido en una de las principales vías de conexión de la ciudad de Tumbes con el resto del país. A lo largo de su historia, ha resistido diversos eventos climáticos, como los fenómenos de El Niño registrados en 1982, 1983, 1998 y 2017, además del ciclón Yaku.

Por otro lado, especialistas señalaron que esta estructura fue diseñada para soportar una carga máxima de hasta 45 toneladas. Sin embargo, en la actualidad transitan vehículos que superarían este límite