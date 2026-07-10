Escasez de medicinas y largas esperas generan malestar en Huancayo

Gremios de trabajadores exigieron soluciones inmediatas ante las deficiencias en los servicios de salud, cuestionando la falta de medicinas y las dificultades para acceder a citas médicas.

El sistema de salud en la región de Huancayo atraviesa una situación crítica debido a la paralización del servicio de odontología en el Policlínico Metropolitano El Tambo, el cual no opera desde hace dos meses por fallas en sus equipos, según informó el dirigente de la CGTP, Raúl Ariste.

Esta situación ha perjudicado la atención de cientos de pacientes, quienes han comenzado a exigir medidas urgentes para solucionar el problema. En respuesta, funcionarios de EsSalud señalaron que los trabajos de reestructuración y reparación de los equipos se iniciarán el próximo 13 de julio.

Asimismo, otro factor es la escasez de medicamentos. De acuerdo con lo informado, gran parte del presupuesto asignado ya estaría siendo destinado a la adquisición de insumos y fármacos con el objetivo de evitar mayores afectaciones en la atención de los asegurados.

COMPRA DE MEDICAMENTOS

El presupuesto asignado para el centro de salud asciende a 5 millones de soles, destinados principalmente a la adquisición de medicamentos. Sin embargo, hasta el momento solo se habría ejecutado alrededor del 50 % , mientras que el abastecimiento restante llegaría en los próximos días para atender la alta demanda existente.

Mientras tanto, con el fin de no perjudicar con la atención de los pacientes, se vienen realizando compras directas de medicamentos. Esta misma modalidad también se está aplicando para la adquisición de insumos de laboratorio y materiales destinados a la atención de pacientes con cáncer, enfermedades huérfanas y personas que requieren tratamientos de hemodiálisis.

MODALIDADES DE CITAS

Por otro lado, con el objetivo de mejorar la atención relacionada con las citas médicas, se vienen implementando planes piloto que buscan optimizar su programación y entrega mediante distintas modalidades.