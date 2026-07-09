Trujillo: arrestan a mujer sentenciada a cadena perpetua por secuestro y tortura de empresario

Tras estar varios meses prófuga de la justicia, la policía detuvo anoche a Juanita Alejandra Guibert Sandoval (35), sobre quien pesa una sentencia de cadena perpetua por el secuestro y tortura del empresario trujillano Iván Díaz.

La captura, tras un paciente seguimiento policial, se registró en una vivienda de la urbanización Santa Inés de la ciudad de Trujillo. La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial para las diligencias correspondientes.

LOS HECHOS

El caso se remonta a octubre del 2023, cuando delincuentes vestidos de policías, vinculados a la banda criminal Los Pulpos, llegaron hasta el local del empresario Iván Díaz, ubicado en la avenida Perú, en Trujillo, y se lo llevaron a la fuerza.

Durante 11 días el empresario fue torturado y hasta le cercenaron los dedos de la mano para presionar a sus familiares y que paguen el rescate. Luego de cancelar más de 250 mil dólares, lo dejaron en unos cañaverales por el distrito de Laredo.

Por este caso fueron detenidos y condenados a cadena perpetua, en mayo de 2026, José Córdova, Jackeline Rodríguez, Edward Amaya y Juanita Guibert Sandoval, expareja del empresario, quien fue la autora intelectual del plagio.