Productores de arroz anuncian nuevo paro: piden que el Ejecutivo atienda la crisis que afecta al sector

En declaraciones a Exitosa, Guillermo Pérez, dirigente de los productores de arroz del Valle de Tumbes, anunció que acatarían un paro; la fecha tentativa es el próximo 23 de julio, si el Poder Ejecutivo no atiende las demandas del sector.

Según el representante, la principal preocupación de los agricultores en este momento son las importaciones de arroz, las cuales, afirma, han saturado el mercado local y perjudicado la comercialización de la producción en las regiones.

CALIDAD DE ARROZ

"Los importadores nos han llenado los mercados. Traen arroz extranjero y lo mezclan con nuestra buena calidad de arroz y lo venden como si fuera producto nacional. Eso es una deslealtad del Estado hacia nosotros", manifestó.

Recordó que fueron los productores arroceros quienes impulsaron el último paro agrario y adelantó que las diferentes regiones volverán a reunirse para evaluar nuevas medidas de fuerza ante el abandono de las autoridades.