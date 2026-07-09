Dos muertos deja despiste de camión en La Libertad: vehículo cargado con limones se dirigía a Lima

Según primeros informes, dos personas fallecieron la tarde de ayer luego de que un tráiler cargado de limones se despistara y cayera a un abismo en el distrito de Paiján, provincia de Ascope, en la región La Libertad.

El accidente ocurrió a la altura del óvalo Ingenio, cuando el chofer del vehículo, que se dirigía desde Piura hacia Lima transportando una carga de limones, perdió el control por causas que son materia de investigación.

LEVANTAMIENTO DE LOS CUERPOS

Tras el accidente, personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) y los bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia y realizar las labores de rescate; los cuerpos estaban debajo de la unidad.

Luego de tres horas de intensas labores, el chofer y su ayudante fueron rescatados, pero sin vida. El representante del Ministerio Público llegó a la zona para proceder con el levantamiento de los cuerpos, informa Andina.