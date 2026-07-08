La Libertad: detienen a dos hermanos que llevaban 300 cartuchos de dinamita en camioneta

Agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri)-Huamachuco detuvieron durante un operativo realizado en La Libertad, a dos personas que viajaban en una camioneta llevando 300 cartuchos de dinamita.

Los detenidos fueron identificados como los hermanos Rober Vereau Lajaruna (48) y Resalí Vereau Lajaruna (46), quienes se movilizaban por la carretera que conecta Chamis Alto con el distrito de Curgos, en la provincia de Sánchez Carrión.

Al realizar el registro vehicular, se encontró la carga explosiva con sus respectivos fulminantes y seis rollos de mecha de seguridad RIOCAP SF 2,1 M. Los hermanos no pudieron demostrar la legalidad de la adquisición de los explosivos.

Investigación en curso

Los intervenidos y toda la evidencia encontradas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las diligencias de ley, por lo que se espera que las investigaciones determinen el destino que tendrían los explosivos incautados.