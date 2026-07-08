Minam activa protocolos de vigilancia tras muerte de lobos marinos en Reserva Nacional de Paracas

El Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), informó que se han activado los protocolos de vigilancia y monitoreo ante el registro de muertes inusuales de lobos marinos en las Islas Chincha, ubicada en la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, y en la Isla San Gallán, perteneciente a la Reserva Nacional de Paracas, en la región Ica.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, el Minam detalló que personal especializado del Sernanp realiza labores de verificación y evaluación en campo para recopilar información y determinar las causas de estos eventos.

El Sernanp coordina con diversas entidades como el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Ministerio de Salud (Minsa) para realizar las evaluaciones sanitarias y los diagnósticos correspondientes, según el comunicado oficial del Minam.

Labores de monitoreo y colaboración ciudadana

Las labores de monitoreo continúan en las áreas naturales protegidas de la región Ica, mientras se esperan los resultados de las evaluaciones sanitarias para determinar las causas de la muerte inusual de los lobos marinos. El Minam reitera la importancia de la colaboración ciudadana para garantizar la atención adecuada de estos eventos.

Recomendaciones

El Ministerio del Ambiente exhorta a la ciudadanía a no acercarse, manipular ni trasladar animales marinos enfermos o muertos que puedan encontrarse en playas o zonas costeras. Ante cualquier hallazgo, se recomienda comunicar de inmediato el hecho a las autoridades para su atención oportuna.