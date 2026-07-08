Ministros de Defensa del mundo se reúnen en Cusco para fortalecer cooperación en seguridad regional

La ciudad imperial del Cusco es sede de la XVII Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA), un espacio clave para el diálogo político y la cooperación en seguridad y defensa en el hemisferio.

La ceremonia inaugural se realizó en el Convento de La Merced y fue liderada por el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno, quien resaltó la relevancia del encuentro para fortalecer la articulación regional.

El titular de Defensa señaló que el foro permitirá ampliar los ámbitos de acción de la defensa sin desnaturalizar su misión de preservar la soberanía y los intereses nacionales. La conferencia convoca a representantes de más de 20 países del continente.

Temas centrales y desafíos

Flores Carcagno indicó que la agenda abordará temas como la resiliencia estratégica, la seguridad humana, la gestión de riesgos de desastres, la transformación institucional y el uso de tecnologías emergentes en defensa. Advirtió que las amenazas actuales, como el crimen organizado transnacional, el terrorismo, los ciberataques y los desastres naturales, exigen mayor anticipación y coordinación entre los Estados.

"Confío en que sus aportes nos permitan alcanzar acuerdos trascendentes para un hemisferio más seguro", expresó el ministro. La conferencia reúne a delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, entre otros países de la región.

Agenda bilateral

Como parte de las actividades, se llevarán a cabo reuniones bilaterales para profundizar la cooperación. Perú sostendrá encuentros con representantes de Ecuador, Bolivia, Brasil y Chile para fortalecer los lazos de defensa y seguridad en la región. El evento se extenderá por varios días en la capital del antiguo Imperio Inca.