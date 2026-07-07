Arequipa: dos dirigentes de Construcción Civil son detenidos acusados de presunta extorsión

Esta mañana, la policía detuvo al secretario general del Sindicato de Construcción Civil de Arequipa, Lugue Espinoza, y al secretario de Organización, Juan Chicata, investigados por presuntos delitos de extorsión y coacción. Ellos fueron denunciados por la empresa AMP Contratistas Generales.

Los detenidos, junto a un grupo de manifestantes, habrían protagonizado actos de violencia el lunes último en la obra de construcción del módulo de justicia del Poder Judicial, ubicada en el distrito de Cerro Colorado, donde ocasionaron daños al cerco perimétrico, entre otros.

EMPRESAS PRIVADAS

El sindicato exige por la fuerza que la empresa contrate a trabajadores afiliados a Construcción Civil de Arequipa y no a profesionales de otras regiones. Pero no hay normativa que obligue a las empresas privadas a contratar solo a trabajadores sindicalizados.

La obra permanece paralizada hace aproximadamente un mes debido a las violentas protestas del gremio, que cada vez serían más continuas, aunque los mayores daños a la infraestructura se habrían registrado durante la manifestación del lunes, informa Correo.