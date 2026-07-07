Violenta protesta de estudiantes de la Universidad Nacional de Ucayali: exigen la renuncia del rector

Un violento enfrentamiento entre policías y estudiantes se registró anoche en el campus de la Universidad Nacional de Ucayali. Tras una sesión del Consejo Universitario, los alumnos exigían reunirse con el rector Edgardo Braul para solicitarle su renuncia.

Tras reanudarse las clases, luego de que estuvieran suspendidas cuatro semanas por la toma del campus, la máxima autoridad de la universidad llegó a su oficina, situación que quisieron aprovechar los dirigentes estudiantes para una entrevista.

Los alumnos no se retiraban del pabellón administrativo, pese a los reiterados pedidos; querían reiterar su solicitud de renuncia al rector. Ante esta situación, policías llegaron a la Universidad de Ucayali para resguardar la seguridad de Braul Gomero.

GRITOS Y EMPUJONES

Los efectivos utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a las decenas de estudiantes, quienes respondieron con gritos y empujones. No se informó de heridos o detenidos. Tras estos incidentes, nuevamente la universidad fue tomada por los alumnos.

Los estudiantes exigen, entre otros puntos, la renuncia inmediata del rector, la renovación total de los órganos de gobierno universitario, mayor transparencia en la gestión institucional y que se investigue presuntas irregularidades administrativas.