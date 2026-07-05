Satipo: “marcas” fuertemente armados roban S/ 200 mil a productor de café tras salir de banco

El atraco se registró la tarde del viernes 3 de julio, cuando el productor de café llegó a su casa ubicada en la calle 3 de Noviembre, en el distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín.

Luego de bajar de su moderna camioneta, fue abordado por dos hombres armados, que tras golpearlo en el suelo y amenazarlo de muerte, le arrebataron su maletín con los 200 mil soles.

Después, los delincuentes subieron a una motocicleta y escaparon del lugar lanzando disparos al aire. La víctima había retirado el dinero minutos antes de una conocida agencia bancaria.

SIGUIÓ A LA CAMIONETA

Según las cámaras de seguridad, un hombre en un mototaxi habría hecho reglaje al productor; aparece estacionado al costado del banco y luego siguió el trayecto de la camioneta.

El empresario puso la denuncia en la comisaría del sector; sin embargo, hasta el momento los operativos policiales no han reportado ningún sospechoso detenido por este asalto.