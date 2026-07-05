Senamhi alerta sobre vientos de hasta 40 km/h en costa centro y sur del país hoy y mañana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó vientos de fuerte intensidad, con velocidades de hasta 40 kilómetros por hora (km/h), que azotarán la costa centro y sur peruana en el transcurso de hoy y hasta mañana lunes 6 de julio.

De acuerdo al aviso meteorológico N° 265, con nivel de alerta naranja, se prevén vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte y sur, y valores cercanos a los 40 km/h en la costa de Ica.

Los departamentos comprendidos en este aviso son Arequipa, Ica, Lima y la Provincia Constitucional del Callao. Este fenómeno podría generar el levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. También se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de niebla y neblina, especialmente en sectores cercanos al litoral durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

Recomendaciones de seguridad

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a realizar inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones para garantizar la seguridad de la población. Del mismo modo, recomienda asegurar techos y largueros a las paredes, reforzar vidrios de ventanas, y permanecer alejado de equipos eléctricos, materiales punzocortantes y estructuras afectadas por el viento.

También se sugiere amarrar todo tipo de embarcaciones y usar ropa de abrigo e impermeable, tomar bebidas calientes y, en caso de presentar alguna infección respiratoria o alérgica, acudir al centro de salud más cercano.