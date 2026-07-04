Dinamitan casa de candidato a la alcaldía de Ayabaca: ataque no dejó víctimas, solo daños materiales

Vecinos señalan que nunca vivieron este tipo de violencia. El candidato a la alcaldía de Ayabaca, en la región Piura, Deyner Quinde, denunció que esta madrugada dinamitaron su vivienda.

Señalan que desconocidos detonaron un artefacto explosivo de alta magnitud en el frontis de su casa, poco después de haber retornado de una actividad política. El atentado solo dejó daños materiales.

"Rechazo este acto delincuencial. Estos hechos no nos amedrentan; por el contrario, reafirman nuestro compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de nuestra provincia", escribió en Facebook.

INVESTIGACIÓN INMEDIATA

Además, expresó su preocupación porque actos de este tipo se registren en la provincia de Ayabaca, razón por la cual afirmó que el atentado refuerza su compromiso de seguir trabajando por la seguridad.

Finalmente, el candidato Quinde Rivera solicitó a la Policía Nacional y a las demás autoridades competentes que inicien una investigación inmediata para identificar y sancionar a los responsables, informa RPP.