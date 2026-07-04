Un muerto y dos heridos graves deja choque frontal entre ómnibus y camión de carga en Pasco

Según primeras informaciones, un muerto y dos heridos graves dejó el choque frontal de un bus de transporte interprovincial y un camión de carga en la carretera Huayllay-Canta, en la región Pasco.

El accidente se registró la tarde de ayer a la altura del kilómetro 55+400, cerca del cruce de Alpamarca, cuando la unidad interprovincial, repleta de pasajeros, cubría la ruta Tarapoto–Lima.

PRIMERAS DILIGENCIAS

La víctima mortal sería el conductor del ómnibus, aunque su identidad se desconoce hasta el momento, ya que durante las diligencias policiales no se encontraron sus documentos personales.

Los pasajeros que ocupaban los primeros asientos del bus interprovincial resultaron heridos; dos de ellos fueron identificados como Juan Y., de 28 años, y Adelayza L., de 67 años, ambos venezolanos.