Dos hombres fueron asesinados a balazos en una playa de Trujillo: víctimas serían extranjeras

Hasta el momento no han sido identificados. Dos hombres fueron asesinados anoche a balazos en la playa El Silencio, en el distrito de Huanchaco, en la provincia liberteña de Trujillo; trascendió que serían extranjeros.

Los cadáveres de los dos jóvenes estaban tendidos en la arena. Personas que realizaban deporte en la orilla inmediatamente llamaron a la policía. Ambos presentaban impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

PLAYA DESOLADA

Agentes de la comisaría de Huanchaco llegaron al lugar para las investigaciones; se conoció que desde hace unos meses criminales ejecutan a personas en esta playa aprovechando que es desolada en las noches.

Uno de los fallecidos vestía un polo negro, un short de jean azul y sandalias negras; además, tenía un gorro con la palabra Venezuela. Mientras tanto, el otro llevaba un polo negro, una bermuda verde y sandalias azules.