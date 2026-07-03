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Hace 2 horas

Intensa granizada dificultó el tránsito de vehículos y personas en varios sectores de Puno

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMHI, había advertido sobre la posibilidad de lluvias y granizo en las zonas altas de la región durante estos días.

Foto Puno Azul / Referencial



La caída de una intensa granizada, la tarde de ayer, dificultó el tránsito vehicular y peatonal en varios sectores de Puno. El fenómeno se prolongó por una hora y obligó a muchas personas a permanecer en sus hogares para evitar situaciones de riesgo.

En la ciudad de Puno, las calles se cubrieron de granizo y luego de agua; el fenómeno llamó la atención, pues ocurrió en temporada de heladas, una época en la que normalmente no se presentan granizadas ni lluvias con la intensidad registrada en la víspera.

TOMAR PRECAUCIONES

Las autoridades recomendaron a los transeúntes y automovilistas  tomar precauciones al momento de circular. También recordaron que este tipo de precipitaciones puede presentarse de manera repentina y cambiar las condiciones de las vías en pocos minutos.

A algunas personas no les sorprendió el fenómeno, ya que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Senamhi, había advertido sobre la posibilidad que se registren lluvias y la caída de granizo en las zonas altas de Puno durante estos días.


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