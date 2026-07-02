EsSalud: Hospital Perú brindará más de 4 mil atenciones en región Amazonas

A través de este nosocomio itinerante, asegurados accederán a consultas en diversas especialidades .

Con el objetivo de acercar la atención médica especializada y reducir la brecha de este servicio en la región Amazonas, el Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegó el Hospital Perú hasta la ciudad de Chachapoyas, donde brindará entre el 4 y 11 de julio más de 4,100 atenciones en diversas especialidades médicas.

El Hospital Perú de la Gerencia de Oferta Flexible tiene como meta brindar en total 4,146 atenciones médicas especializadas, en articulación con la Red Asistencial de Amazonas, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud y atender oportunamente la demanda de los asegurados de la región.

Durante esta jornada, el hospital itinerante ofrecerá consultas en medicina interna, oftalmología, gastroenterología, odontología, ecografía, endoscopia, densitometría, enfermería y laboratorio, acercando servicios especializados a la población asegurada.

Las atenciones se realizarán en la Plazuela de la Independencia – Calle Señor de Burgos, Cdra. 1, Chachapoyas. Los servicios se brindarán en los turnos de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

ESTRATEGIA DE ESSALUD

Las acciones de Hospital Perú, de la Gerencia de Oferta Flexible, forman parte de la estrategia de EsSalud para fortalecer la atención primaria, incrementar la producción asistencial y reducir la carga de los establecimientos de salud mediante campañas de desembalse y jornadas de atención extendida.

El hospital itinerante recorre de manera permanente la costa, sierra y selva del país, llevando atención médica especializada a las regiones que más lo requieren. En lo que va del año, ha desarrollado operativos en Lima y Callao, en las redes Rebagliati, Almenara y Sabogal, así como en Lambayeque, Huánuco, Ucayali, Puno y Cajamarca, con 12 278 atenciones médicas a nivel nacional.