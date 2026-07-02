Corte de Tumbes impulsa programa educativo para prevenir el delito entre escolares

La iniciativa busca fortalecer la cultura de legalidad y prevenir la delincuencia juvenil a través de experiencias educativas dentro del Poder Judicial.

Se realizó una nueva edición de la dinámica interactiva “La Ruta de la Flagrancia”, dirigida a estudiantes de nivel escolar, por parte de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, con el fin de fortalecer la cultura de legalidad y acercar el sistema de justicia a los jóvenes .

La actividad se desarrolló en las instalaciones judiciales y contó con la participación de alumnos de las instituciones educativas Aplicación y Túpac Amaru, quienes conocieron de forma directa cómo intervienen las autoridades frente a la comisión de un delito en flagrancia.

A través de esta experiencia diseñada para reforzar valores y responsabilidad ciudadana, los escolares pudieron recorrer y entender cada etapa del proceso penal inmediato, desde la intervención policial hasta la decisión final emitida por un juez.

BUSCAN GENERAR CONCIENCIA

“La Ruta de la Flagrancia” permite que los estudiantes comprendan las consecuencias legales de incurrir en actos delictivos, enfrentándolos de manera didáctica a escenarios que reflejan la realidad del sistema de justicia peruano.

Por otro lado, desde la Corte Superior de Justicia de Tumbes destacaron que este tipo de iniciativas son clave para prevenir la delincuencia juvenil, fomentar el respeto a las normas y formar ciudadanos más conscientes sobre la importancia de la libertad y el impacto de sus decisiones.