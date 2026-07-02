Investigación en Colcabamba: chofer extranjero era buscado por la justicia

El caso continúa bajo investigación para esclarecer su rol dentro de la presunta red criminal y las circunstancias de su muerte en el operativo militar.

El caso de Nilson Montenegro Valencia, conductor colombiano asesinado junto a cuatro civiles peruanos en Colcabamba, ha revelado nuevos detalles que lo vincularían con una presunta red de narcotráfico en el Vraem.

El joven, nacido en Cali el 3 de marzo de 2001, había sido identificado inicialmente como un futbolista amateur que participaba en torneos locales en Huanta, Ayacucho. De acuerdo con testimonios recogidos tras el hecho, Montenegro era conocido en la zona por su participación en campeonatos de la Copa Perú, donde habría sido incorporado como refuerzo en equipos de Pucacolpa.

ANTECEDENTES JUDICIALES

Según las Investigaciones de la Policía Antidrogas revelaron que Montenegro había sido detenido en 2021 en Cali, por portar un arma de fuego sin autorización, y posteriormente condenado a nueve años de prisión en 2023. El ciudadano no cumplió la sentencia y abandonó su país, ingresando al Perú en diciembre de 2025.

El colombiano se habría establecido en el Vraem, donde habría establecido vínculos con una red criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas liderada por un sujeto identificado como “Jota” cumpliendo funciones de reclutamiento de “mochileros” y apoyo logístico en el traslado de cargamentos de cocaína hacia centros de acopio, según lo dicho por la Dirección de Antidrogas (Dirandro).

RED DE NARCOTRÁFICO

Las investigaciones también señalan que el joven sería parte de una red de apoyo en rutas del narcotráfico entre Ayacucho y Lima, mientras la Policía continúa analizando su relación con los ocupantes de la camioneta interceptada en el operativo militar.

Por otro lado, el caso permanece bajo indagación para determinar el rol exacto de Montenegro dentro de esta presunta estructura criminal y las circunstancias que rodearon su muerte en Colcabamba.