Fenómeno El Niño: Gobierno declara estado de emergencia en más de 700 distritos del país

Ante el inminente peligro por la llegada de torrenciales lluvias debido al Fenómeno El Niño, el Poder Ejecutivo declaró estado de emergencia en 796 distritos de todo el país. La medida durará 60 días calendario.

La disposición, que fue oficializada mediante el Decreto Supremo número 097-2026-PCM, tiene como finalidad la ejecución de acciones para la reducción de riesgos y las respuestas que correspondan.

También señala que los gobiernos regionales y municipios deberán trabajar distintas medidas preventivas en coordinación con Defensa Civil (Indeci), con los diversos ministerios, entre otras entidades públicas.

NEXO DIRECTO

Asimismo, se precisa que estas acciones "deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento climático, y podrán ser modificadas según necesidades de seguridad que se vayan presentando".

Se establece, además, que la implementación de las medidas contra el Fenómeno El Niño se deberá financiar íntegramente con el presupuesto de las entidades involucradas, sin requerir nuevos fondos al Estado.

Los distritos pertenecen a las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Pasco, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y el Callao.